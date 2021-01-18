Мешканці Олександрійщини мають шанс отримати ваучер на навчання, або новий професійний старт

Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Якщо ні – читайте уважно.

Ваучер на навчання – це документ, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах чи у роботодавця.

Громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер та підвищити свій професійний рівень.

Отже, Ви можете отримати ваучер:

якщо Ваш вік перетнув позначку 45-ти, Ви маєте страховий стаж не менше 15-ти років, однак Ви ще не набули пенсійного віку;

якщо ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я;

якщо Ви звільнені з військової служби після участі в АТО/ООС та не набули права на пенсію;

якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою і для вас відсутня підходяща робота.

Більш детально – на сайті: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

Консультацію щодо ваучера на навчання та інших послуг служби, Ви, як завжди, можете отримати у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.