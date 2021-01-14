Олександрійські правоохоронці вилучили наркотики у місцевих жителів при обшуку домівки

Працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю в Кіровоградській області в рамках кримінального виробництва провели санкціонований обшук в Олександрії за адресами мешканців, які можуть бути причасні до наркоторгівлі.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Національної поліції у Кіровоградській області.

За результатами обшуку, правоохоронці виявили та вилучили поліетиленові пакети з наркотичними речовинами – метадон, паперові серветки с канабісом, електронні ваги, марихуану та пристрій для її застосування.

Вилучені речовини направили на експертизу. Розслідування триває.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.