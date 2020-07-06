Яке місце зайняла Кіровоградщина у рейтингу Кабміну за виконання заходів по боротьбі з коронавірусом?

За результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та Прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій, щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 повідомляє «Голос Громади» на Урядовий портал.

Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показниках.

За результатами оцінування, Кіровоградщина опинилась на 16 місці, набравши 19 балів з 35 можливих.

Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень Прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:

– дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;

– ситуація з забезпеченням обсервації;

– ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;

– соціальний захист під час карантину.

Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень Прем’єр-міністра:

– відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;

– організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;

– забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.

В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:

Луганська – 31 бал

Хмельницька – 27 балів

Харківська – 25 балів

Дніпропетровська – 25 балів

Київська – 25 балів

Нижню п’ятірку в свою чергу склали:

Чернігівська – 15 балів

Волинська – 15 балів

Тернопільська – 15 балів

Запорізька – 14 балів

Львівська – 13 балів.