Яке місце зайняла Кіровоградщина у рейтингу Кабміну за виконання заходів по боротьбі з коронавірусом?

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За результатами перевірки на основі сумарної оцінки виконання доручень Уряду та Прем’єр-міністра було складено рейтинг облдержадміністрацій, щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 повідомляє «Голос Громади» на  Урядовий портал.

Всі області оцінювалися за п’ятибальною шкалою по семи показниках.
За результатами оцінування, Кіровоградщина опинилась на 16 місці, набравши 19 балів  з 35 можливих.

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Ці показники були розділені за двома великими напрямами: виконання доручень Уряду та виконання доручень Прем’єр-міністра. Зокрема, здійснювався моніторинг виконання таких рішень Уряду:

– дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей;
– ситуація з забезпеченням обсервації;
– ситуація в лікарнях стосовно виплат зарплат;
– соціальний захист під час карантину.

Також здійснюється моніторинг виконання таких рішень Прем’єр-міністра:

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– відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС;
– організація та проведення дезінфекційних заходів в регіонах;
– забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус.

Максимальна оцінка, яку могла отримати область, загалом складала 35 балів.

В результаті оцінювання перша п’ятірка областей мала такий вигляд:

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Луганська – 31 бал
Хмельницька – 27 балів
Харківська – 25 балів
Дніпропетровська – 25 балів
Київська – 25 балів

Нижню п’ятірку в свою чергу склали:

Чернігівська – 15 балів
Волинська – 15 балів
Тернопільська – 15 балів
Запорізька – 14 балів
Львівська – 13 балів.

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