Аграрії Олександрійщини побували на «Дні поля»

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Сьогодні, 10 червня, за участі фермерських господарств Кіровоградщини та компаній, які спеціалізуються на технології вирощування та захисту польових культур, відбувся «День поля», повідомляє «Голос Громади».

Представники світових компаній представляли свої сучасні технології з вирощування сільськогосподарських культур, добрива для стимулювання росту та розвитку сільськогосподарських рослин і т.д.

На виставці-презентації зі своїми товарами були присутні такі компанії як:

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«Лімагрейн», яка вирощує гібриди насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку, пшениці, ячменю, льону і гороху;

«Басф» – займається виготовленням високоякісного посівного матеріалу та засобів для захисту рослин;

«Уніфер» – представила широку лінію добрив «Вуксал» – позакореневе живлення зернових, технічних, садових рослин та овочів зокрема.

Після реєстрації учасників до присутніх звернулись представники компаній, презентували технології захисту польових культур і продуктів для живлення рослин, також присутніх ознайомили з полем демонстраційного посіву гібридного ріпаку та пшениці, повідали про системи захисту та живлення.

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По завершенню зустрічі відбувся дружній обід.

Тематичний показово-оглядовий семінар проходив на полях сільськогосподарського підприємства «Степ» біля с.Куколівка Олександрійського району.

Подібні зустрічі проводяться з метою демонстрації видів культур та їх гібридів, ознайомлення з методиками живлення і видами добрив для їх захисту від різноманітних хвороб, пізнання новітніх технологій, дізнатися про щось нове, поділитися власним досвідом та спостереженнями, поспілкуються з питань вирощування сільськогосподарських тощо.

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Дякуємо за допомогу в проведені семінару представникам компаній “Басф” Шевчик Сергію та “Маісадур Семанс” Руслані Заболоцькій, зокрема директору ТОВ “Степ” Олександру Усику.

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