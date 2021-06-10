Аграрії Олександрійщини побували на «Дні поля»

Сьогодні, 10 червня, за участі фермерських господарств Кіровоградщини та компаній, які спеціалізуються на технології вирощування та захисту польових культур, відбувся «День поля», повідомляє «Голос Громади».

Представники світових компаній представляли свої сучасні технології з вирощування сільськогосподарських культур, добрива для стимулювання росту та розвитку сільськогосподарських рослин і т.д.

На виставці-презентації зі своїми товарами були присутні такі компанії як:

«Лімагрейн», яка вирощує гібриди насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку, пшениці, ячменю, льону і гороху;

«Басф» – займається виготовленням високоякісного посівного матеріалу та засобів для захисту рослин;

«Уніфер» – представила широку лінію добрив «Вуксал» – позакореневе живлення зернових, технічних, садових рослин та овочів зокрема.

Після реєстрації учасників до присутніх звернулись представники компаній, презентували технології захисту польових культур і продуктів для живлення рослин, також присутніх ознайомили з полем демонстраційного посіву гібридного ріпаку та пшениці, повідали про системи захисту та живлення.

По завершенню зустрічі відбувся дружній обід.

Тематичний показово-оглядовий семінар проходив на полях сільськогосподарського підприємства «Степ» біля с.Куколівка Олександрійського району.

Подібні зустрічі проводяться з метою демонстрації видів культур та їх гібридів, ознайомлення з методиками живлення і видами добрив для їх захисту від різноманітних хвороб, пізнання новітніх технологій, дізнатися про щось нове, поділитися власним досвідом та спостереженнями, поспілкуються з питань вирощування сільськогосподарських тощо.

Дякуємо за допомогу в проведені семінару представникам компаній “Басф” Шевчик Сергію та “Маісадур Семанс” Руслані Заболоцькій, зокрема директору ТОВ “Степ” Олександру Усику.