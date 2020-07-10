Яким категоріям населення Кіровоградщини з 1 липня збільшили соціальні виплати

Виплати державної соціальної допомоги збільшились. Це пов’язано зі змінами розміру прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

З 1 липня 2020 року встановлені такі розміри прожиткових мінімумів:

для дітей віком до 6 років – 1859 грн (було 1779 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (було 2218 грн);

для працездатних осіб – 2197 грн (було 2102 грн);

для осіб, які втратили працездатність – 1712 грн (було 1638 грн).

Відповідно змінилися і нові суми соціальних допомог. Про кожну – далі.

– Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки. У цьому випадку може йтися про стипендії, зарплати, допомоги по безробіттю тощо. Однак, виплата не може бути меншою за 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, тобто 549, 25 грн.

– Допомога на дітей одиноким матерям.

Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги для дітей становить:

віком до 6 років – 1859 грн (було 1779 грн);

від 6 до 18 років – 2318 грн (було 2218 грн);

від 18 до 23 років (за умови навчання на денній формі) – 2197 грн (було 2102 грн).

– Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Розмір допомоги дорівнює різниці між 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для дітей з інвалідністю йдеться про різницю між 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги.

Максимальний розмір допомоги з 1 липня 2020 року становить:

для дітей віком до 6 років – 4647,50 грн;

від 6 до 18 років – 5795 грн;

для дітей з інвалідністю віком до 6 років – 6506,50 грн;

від 6 до 18 років – 8113 грн.

– Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Дітям нараховується соціальна допомога у таких випадках:

коли батьки ухиляються від сплати аліментів;

коли батьки не мають фінансової можливості самостійно утримувати своїх дітей;

коли місце проживання батьків невідоме.

Допомога дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги становить:

для дітей до 6 років 929,50 грн (було 889,50 грн);

для дітей від 6 до 18 років – 1159 грн (було 1109 грн).

– Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 липня 2020 року вона становить 1712 грн (було 1638 грн).

– Допомога малозабезпеченим сім’ям.

З 1 липня 2020 року розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги такі:

для працездатних осіб – 549,25 грн (було 525,50 грн);

для осіб, що втратили працездатність, і осіб із інвалідністю – 1712 грн (було 1638 грн);

для дітей віком до 6 років – 2416,70 грн (було 1663,36 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн (було 2073,83 грн);

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 2856,10 грн (було 1965,37 грн).

– Допомога особам із інвалідністю з дитинства.

Розміри допомоги становлять:

1 група:

o підгрупа А – 3516,48 грн (було 3364,60 грн);

o підгрупа Б – 2568 грн (було 2457 грн);

II група – 1712 грн (було 1638 грн);

III група – 1712 грн (було 1638 грн).

– Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

Розмір допомоги дорівнює різниці між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців. Однак, виплата не може бути більшою, ніж мінімальна заробітна плата.

Допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з людиною з інвалідністю.

З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги становить 2118 грн (було 2027 грн).

– Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Допомога призначається непрацюючим громадянам, які на момент оформлення соціальних виплат мають не менше 15 років страхового стажу.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Проте нарахування не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги становить 1712 грн (було 1638 грн).

– Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, і особам із інвалідністю.

Право на соціальну допомогу мають:

особи, які досягли 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність;

не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної на виробництві;

є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника).

З 1 липня 2020 року максимальний розмір допомоги становить 1712 грн (було 1638 грн).

– Допомога особам, які втратили годувальника.

У зв’язку з втратою годувальника дітям може бути призначена державна соціальна допомога. Кошти виплачуються щомісяця до досягнення дитиною повноліття, а студентам – до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення 23 років.

Сума державної соціальної допомоги через втрату годувальника з 1 липня 2020 року встановлюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

на одну дитину померлого годувальника – 1712 грн (100 %);

на двох – 2054,40 грн (120 %);

на трьох і більше дітей – 2568 грн (150 %).

– Державна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями та прийомними батьками.

Допомога призначається в грошовій формі:

батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця;

прийомним батькам на кожну прийомну дитину з моменту влаштування дитини у будинок сімейного типу або прийомну сім’ю.

Розмір державної соціальної допомоги дорівнює різниці між 2,5 прожиткового мінімумаму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, допомоги, якщо такі є.

Якщо дитина з інвалідністю, розмір допомоги становить 3,5 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Для дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації на денній формі або професійно-технічних закладах, розмір допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи з урахуванням призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня 2020 року:

для дитини віком до 6 років – 4647,50 грн (було 4447,50 грн);

для дитини віком від 6 до 18 років – 5795 грн (було 5545 грн);

для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються, – 5492,50 грн (було 5255,00 грн).

– Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Соціальна допомога виплачується на кожну дитину, влаштовану в сім’ю патронатного вихователя.

Якщо дитина отримує стипендію, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Розмір грошового забезпечення може збільшитись на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків, у таких випадках:

якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року;

якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина з інвалідністю;

якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває малолітня або неповнолітня вагітна;

якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває ВІЛ-інфікована дитина;

якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває одночасно двоє і більше дітей.

Максимальні розміри допомоги з 1 липня 2020 року такі: