Який режим карантину чекає олександрійців після січневого локдауна

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Міністерство охорони здоров’я нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановили до 28 лютого, а період з 8 до 24 січня режим з посиленими обмеженнями. Інформує «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу міністра МОЗ.

Починаючи від 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Все залежить від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень.

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Очільник МОЗ запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Подовжувати жорсткі заборони не планують.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну — це зменшення контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.

Локдаун може бути повторений, якщо «буде надкритична ситуація».

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