Який режим карантину чекає олександрійців після січневого локдауна

Міністерство охорони здоров’я нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановили до 28 лютого, а період з 8 до 24 січня режим з посиленими обмеженнями. Інформує «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу міністра МОЗ.

Починаючи від 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Все залежить від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень.

Очільник МОЗ запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Подовжувати жорсткі заборони не планують.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну — це зменшення контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.

Локдаун може бути повторений, якщо «буде надкритична ситуація».