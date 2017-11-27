Епідситуація з ГРВІ на Кіровоградщині відносно спокійна

Експерти Кіровоградського обласного лабораторного центру повідомляють, що епідеміологічна ситуація з ГРВІ на Кіровоградщині у період минулого тижня відносно спокійна.

Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (536,15) та знаходиться на рівні мінус 14,7% до значення епідпорогу. Випадків грипу наразі не зареєстровано.

Так з початку епідсезону (з 02 жовтня 2017р.) проти грипу було вакциновано 4130 осіб, серед 799 дітей (в т.ч. 515 дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади).