Головні події тижня Олександрійщини

Минулого тижня своє професійне свято відзначали педагогічні працівники. Педагогів з Олександрії та району відзначили на обласному та місцевому рівнях. Зокрема, в Олександрійському районному будинку культури відбулась восьма церемонія «Золота Лелека», на якій привітали педагогів району. Педагогів з Олександрійщини також відзначили і на обласному рівні, зокрема нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» нагороджений Ігор Дробот, учитель інформатики навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій. Також цю високу нагороду отримали Тетяна Таран, учитель історії навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка» та Світлана Піскова, керівник секції екологічно безпечних технологій МАНУМ, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» БДЮТ.

В Олександрії. Відбулась чергова 51-ша сесія міської ради на якій розглянули 16 питань, а також депутати від імені виборців озвучили свої звернення до міської влади. Оприлюднені проблеми, які турбують олександрійців, стосувалися переважно комунальної сфери.

Прийняв присягу та вступив до своїх повноважень новий депутат Олександрійської міської ради Анатолій Юнак. Визнання обраним Анатолія Миколайовича відбулось у зв’язку з припиненням повноважень депутата Андрія Коломійцева, якого було обрано головою Приютівської ОТГ, а відтак і появою «вакантного депутатського місця» за списком міської організації партії «БПП «Солідарність».

Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради оголосило тендер на придбання 6800 кілограмів м’яса. Зокрема, 1800 кілограмів яловичини без кісток та 5000 кілограмів курятини в тушках.

На площі Попова встановлюють нові лавочки і завершують оздоблення плиткою, а також роблять спроби подолати стихійну торгівлю.

В Олександрійському районі. Рекомендовано почати опалювальний сезон в закладах дошкільної освіти, а також стартувала подача тепла в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району. Додамо, що в ЦПМСД почало впровадження нових технологій. Нововведення стосуються, зокрема, системи Е-Receipt, яка являє собою електронний касовий чек, що передбачає оnline реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування.

В стаціонарних закладах оздоровлення лікувальних установах оздоровлено 733 дитини шкільного віку, що складає 18,7% від загальної кількості дітей віком 7-17 років в Олександрійському районі.

Оголосили тендер на забезпечення учнів шкіл гарячим харчуванням.

В Приютівській громаді. Можна безкоштовно зіграти в більярд та настільний теніс в місцевому будинку культури села Войнівка. Це стало можливим завдяки голові Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрію Коломійцеву. Адже на святкування Дня села Войнівка та Дня Незалежності очільник громади вручив подарункові сертифікати на спортивний інвентар. Який згодом доставили до будинку культури та змонтували.

В Новопразькій громаді. Триває ремонт в приміщенні терапії Новопразької амбулаторії. Так, до кінця поточного року в будівлі замінять вікна та відремонтують дах. Також, минулого тижня в центральній садибі Новопразької ОТГ відбулися Плотнірівські читання приурочені до 100-річчя місцевого краєзнавця Федора Плотніра.