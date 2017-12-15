Медичні заклади області, серед яких і Олександрійський район, потребують близько 80 лікарів

Сьогодні, медичні заклади області потребують близько 80 лікарів. Це такі посади: лікар внутрішньої медицини, лікар-педіатр, лікар-хірург, лікар-інфекціоніст, лікар-трансфузіолог, лікар-ортопед-травматолог та ін. Про це повідомили в Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Серед районів, де найбільше потрібні ці фахівці – Кіровоградський, Знам’янський, Світловодський, Олександрiйський, Благовіщенський, Добровеличківський, Маловисківський, Новгородківський та Олександрівський.

“Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості”, йдеться у повідомленні центру зайнятості.