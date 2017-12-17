Незвичайна ДТП трапилася в Олександрії

Незвичайна дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 17 грудня, в Олександрії. Водій легкового автотранспорту не впорався з кермуванням та в’їхав в сіті-лайт.

Подія трапилася на пішохідному переході навпроти будівлі Олександрійської міської ради приблизно о 15:30.

Кермувальник рухався у напрямку з центральної площі міста до Покровської площі. Проте не зрозуміло, за яких обставин водій авто на ділянці дороги перед двома пішохідними переходами зміг так “вправно” порушити правила дорожнього руху та пошкодити сіті-лайт.

Відомо, що водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння, ймовірно – відволікся на телефон. За фактом ДТП складається наразі адмінпротокол.