Олександрійці поскаржилися Сергію Кузьменку на підвищені тарифи на електроенергію

Учора, як раніше зазначав Голос Громади, очільник області Сергій Кузьменко поспілкувався з жителями Кіровоградщини. Найбільше дзвінків надійшло від олександрійців. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Так, з питанням незадовільного стану під’їзду до голови ОДА звернулася жителька будинку по вулиці Сідоренка, яка зазначила, щодо необхідності проведення косметичного ремонту під’їзду, котрий наразі перебуває у незадовільному стані. З подібним проханням до Сергій Кузьменка зателефонувала ще одна олександрійка, що проживає у будинку №26 по вулиці Говорова. За словами жінки, дах будинку потребує проведення капітального ремонту.

Крім цього на гарячу лінію звернулися, олександрієць, що проживає по проспекту Соборному обурений рішенням керівництва КП “Житлогосп” підвищити тариф на електроенергію до 1,5 грн. та інвалід І групи з Олександрії, який перебуває в черзі на поліпшення житлових умов, звернувся з проханням посприяти в прискоренні отримання ним житла.