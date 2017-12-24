Смертельна ДТП неподалік Олександрії сталася сьогодні, 24 грудня

Сьогодні, 24 грудня, неподалік Олександрії трапилася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої один із її учасників загинув на місці, а інший потрапив до реанімації.

На автошляху біля с. Куколівка зіткнулися два зустрічних автомобіля. Повідомляє інтернет видання “Моя Олександрія”. Попередньо встановлено, що водій синього ВАЗ 2106, рухаючись в бік Олександрії, втравив управління, авто стало крутити і розвернуло стороною водія під лобовий удар зузстрічної “дев’ятки”, що рухалася в бік Куколівки.

Водій “дев’ятки”, 56-річний олександрієць загинув на місці, а його 32-річний пасажир отримав перелом ступні.

Водій ВАЗ 2106 – 26-річний житель с. Ульянівка потрапив до реанімації районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Поруч із ним перебувають і дружина з дітьми, котрі значних травм не отримали.