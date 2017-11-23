Відповідний лот опублікували сьогодні, 23 листопада, на сайті електронних торгів “СЕТАМ” зі стартовою ціною 6 000 000.00 грн. Гарантійний внесок становить 300 000.00 грн. з кроком у 60 000.00 грн.

Нежитлові приміщення станції технічного обслуговування загальною площею 4441 кв.м. розміщені за адресою м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 5.

“На території розташовано: будівля виробничого корпусу (цех), адміністративна будівля, складські приміщення, погріб, навіс, будівля котельної, залізобетонна огорожа, асфальтне покриття, трансформаторна підстанція. На об’єкті відімкнена електроенергія та водопостачання. Потребують реконструкції внутрішні електромережі. Складські будівлі потребують капітального ремонту. Будівля виробничого корпусу знаходиться в задовільному стані. Адміністративна будівля знаходиться в задовільному стані, але потребує внутрішнього ремонту та заміни вікон. Рік будови: 1981” – повідомляється на сайті.