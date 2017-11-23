В Олександрії до Дня пам’яті жертв голодоморів проведуть ряд тематичних заходів

Україна в 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, що забрав мільйони людських життів. День пам’яті жертв голодоморів щорічно відзначається в четверту суботу листопада.

В 2017 році цей день припадає на 25 листопада.

Інформацію щодо заходів з нагоди відзначення цієї сумної дати було розміщено на сайті Олександрійської міської ради сьогодні, 23 листопада.

25 листопада о 10:00 годині на кладовищі по вул. Кременчуцькій у мікрорайоні 8-ї школи пройде поминальна панахида за померлими в роки голодоморів, які поховані на цьому цвинтарі.

Мітинг-реквієм, покладання квітів та акція «Запали свічку» відбудуться о 16:00 годині біля Пам’ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій, що знаходиться на вулиці Братській.