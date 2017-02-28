В неділю, 26 лютого у приміщенні Олександрійського районного будинку культури пройшов традиційний районний конкурс майстрів розмовного жанру, який цього року було присвячено поетам-піснярам Олександрійщини під назвою “Співоча поезія”. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської РДА.

Так, на заході спробувати свої сили прибули 30 конкурсантів із різних куточків Олександрійщини.

З вітальним соловом до конкурсантів виступили заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний та начальник відділу культури і туризму РДА Антоніна Пилипенко.

У конкурсі взяли участь представники клубних закладів культури: Новопразького №1 та №2, Косівського, Олександрівського, Світлопільського, Попельнастівського, Головківського, Михайлівського, Ізмайлівського, Улянівського, Щасливського, Добронадіївського, Піщанобрідського, Протопопівського, Пустельниківського, Ялинівського, Войнівського та Олександрійського районного будинку культури.

Крім цього, своїми хореографічними виступами доповнили захід аматорський колективу “Авантюрин” Олександрійського районного будинку культури, керівник Наталія Козинець. На свято були запрошені поетеси з міста Олександрії Марія Скічко та Лілія Маруфій, які читали авторські вірші.

Для конкурсу було визначено три номінації за віковими категоріями: “Кращий виконавець віком до 12 років”, “Кращий виконавець віком від 13 до 19 років”, “Кращий виконавець віком від 20 років”. Кожен учасник повинен був продемонструвати один твір. Тривалість виступу одного учасника не перевищувала 7 хвилин.

Всі учасники показали високий рівень виконавської майстерності, підійшли із творчим поглядом до підбору сценічного образу, а деякі доповнювали свої виступи музичним супроводом. Кожен конкурсант отримав диплом відділу культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації за участь у районному конкурсі майстрів розмовного жанру “Співоча поезія”.