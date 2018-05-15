Підсумкова конференція «Молодь – рушійна сила змін» – на Олександрійщині молодь обговорювала кроки розвитку громад

14 травня 2018 року в Олександрійській в центральній районній бібліотеці ім. Д.І.Чижевського відбулася підсумкова конференція «Молодь – рушійна сила змін». Цією конференцією завершено проект «Вчимося діяти: Школа громадського аніматора», який реалізовувався з листопада 2017 року по травень 2018 року громадською організацією Олександрійський гендерний інформаційний центр, спільно з Олександрійською центральною районною бібліотекою, відділом освіти райдержадміністрації, районним парламентом дітей. На базі Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського було організовано «Школу громадського аніматора», яка дала можливість молоді Олександрійського району, віком від 14 до 35 років, взяти участь в низці майстерень і тренінгів на засадах відкритого діалогу та за принципами неформальної громадянської освіти.

Відкриваючи захід, голова правління ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр» Чуянова Н.М. висловила подяку за співпрацю партнерам проекту, Войнівському сільському голові Ручйову М.Г., Косівському сільському голові Горбаню О.М., Приютівському селищному голові Лисенко В.А., волонтерам.

Учасники проекту обговорили рівень корисної дії отриманих знань і навичок в Школі громадського аніматора, озвучили конкретні кроки, які потрібно робити молоді, аби бути дійсно рушійною силою розвитку місцевих громад. Кожен з учасників отримав сертифікат, що підтверджує успішне проходження навчання та футболку з логотипом Школи. Під час імпровізованого флешмобу «Разом – ми сила», молодь, з’єднавши стрічки зі словами- мотиваторами успішності, які вони самі і написали, створили своєрідне «Коло єднання».