В Олександрії пройшов черговий міні-ярмарок вакансій

Нещодавно в Олександрії відбувся черговий ярмарок вакансій. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко.

Під час ярмарку вакансій та послуг служби зайнятості, що відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, за попередніми даними, 28 осіб отримали направлення на роботу, у т. ч. троє – після проходження стажування безпосередньо на робочому місці; 20 особам за результатами співбесіди співбесіди з роботодавцями запропоновано відвідати підприємства з метою прийняття остаточного рішення щодо працевлаштування. Загалом у заході взяли участь близько 200 осіб з числа шукачів роботи.

У даному випадку такий захід організовано для підприємств, організацій та установ, а саме: ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», ПП «Колега», «Королівське ХПП», ПАТ «Ощадний банк» та ін. Наразі потрібні: продавці, касири, слюсарі зі складання металевих конструкцій, електрогазозварники, токарі, фрезерувальники, інженери-конструктори, інженери-технологи, економісти, техніки-лаборанти, дорожні робітники, ін.

У заході також взяли участь представники Олександрійського міського об’єднаного комісаріату, які поінформували присутніх про умови проходження служби за контрактом в Збройних Силах України, державні соціальні гарантій, що надаються військовослужбовцям та ін.