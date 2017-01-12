У вівторок, 10 січня, в трапезній храму Різдва Христового, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, відбувся майстер-клас з розпису медових пряників. Його для діточок, а їх зібралось не мало, адже захід орієнтований на 30 осіб, провела Наталя Сібірцева, яка розповіла присутнім про виготовлення пряничного тіста, глазурі, а також про смакові барвники.

Дітям давали готові смаколики у вигляді ялинки та квіточок, а їм лишалося лише розмалювати їстівну прикрасу.

Зазначимо, що на території храму відбувалися також заняття в недільній школі. Зокрема флористика, де діти робили з живих квітів рамки на ікони, прикрашали вертеп.

Організаторами заходу виступає храм Різдва Христового, а всі заняття безкоштовні. Деякі з них за попереднім записом, щоб розрахувати відповідну кількість витратних матеріалів для дітей.