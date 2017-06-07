На Олександрійщині запрацювала сенсорна кімната

Відкриття сенсорної кімнати – знакова подія в житті Олександрійщини, шанс змінити суспільне сприйняття інвалідності. Засідання круглого столу за підсумками проекту «Сенсорна кімната – світ розвитку особливих дітей», який реалізовувався в Олександрійській центральній районній бібліотеці ім. Д.І. Чижевського, відбулося в кінці травня 2017року. Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла директор центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського Чуянова Н.М.

До бібліотеки завітали люди, які прямо чи опосередковано дотичні до проблеми дітей з особливими потребами, тому що створена в бібліотеці сенсорна кімната має на меті надання реабілітаційних послуг дітям, які мають інвалідність, затримку психічного розвитку, в тому числі діти внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО. Серед запрошених: Павук Т.А.- головний спеціаліст інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Олександрійської районної державної адміністрації, Сперисенко Д.Б. – психолог Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олександрійської районної державної адміністрації, Голобородько І. С. – головний спеціаліст відділу культури і туризму Олександрійської районної державної адміністрації, Конюх Л.М. – дитячий лікар Олександрійської центральної районної лікарні, представники п’яти громадських організацій. Нікого не залишив байдужим виступ члена громадської організації «Матері дітей-інвалідів міста Олександрії» Костенко Наталії, яка теж виховує дитину з особливими потребами. Вона наголосила, що на жаль, ми успадкували радянську модель реабілітації – пасивну. Мабуть, тому мами деяких дітей-інвалідів ховають своїх дітей вдома. Зміна моделі сприйняття інвалідності – проблема не лише охорони здоров’я , але й суспільства. Потрібно включати спілкування в соціумі звичайних дітей з «особливими». Спілкування з такими дітьми виховує чуйність, співпереживання, готовність допомогти, захистити, турботу і підтримку, відчуття справедливості.

Як зазначила керівник проекту Губа Олена, всім зайнятим в роботі сенсорної кімнати необхідно бути емпатичними, психологічно стійкими. Те, що діти виконують вправи, які приносять їм радість, задоволення, дуже надихає на подальші заняття з ними. Хоча, з іншого боку, такими дітьми особливо з психологічними відхиленнями повинні займатися професійні психологи, навчені роботі з особливими дітьми.

Зараз в Україні уже з’являються сенсорні терапевти. На цьому аспекті проблеми акцентувала увагу психолог Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сперисенко Діана Борисівна. “Бажано, щоб цей проект став поштовхом до нових ідей, зустрічей, змінював відносини неповносправних людей, особливо дітей і суспільства, щоб змінилось життя українських родин”, – зазначила директор Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського Чуянова Надія.

Організатори круглого столу щиро подякували учасникам: за відвертість, щирість, довіру і цікаві ідеї, підтримку подальшої роботи у цьому напрямку. Захід пройшов у рамках проекту «Сенсорна кімната – світ розвитку особливих дітей», завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО «Територія успіху».