«Інфекційка» – у пріоритеті Олександрійської міської влади

Найближчим часом технічному стану інфекційного відділення Олександрійської центральної міської лікарні буде приділено особливу увагу з боку міської влади, повідомляє «Голос Громади».

Про такі наміри розповів присутнім на останньому засіданні виконкому міськради міський голова Сергій Кузьменко. За його словами, капітально відремонтувати приміщення інфекційного відділення, створити належні умови для лікування у ньому пацієнтів та для роботи медперсоналу – принципове і першочергове завдання для міської влади; особливо – у нинішніх, дуже складних умовах пандемії COVID-19. Мер міста зазначив, що наряду з комплексним переоснащенням міської системи охорони здоров`я зараз розробляється проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт інфекційного відділення. Кошти на цю реконструкцію, за повідомленням міського голови, виділятимуться протягом 2021 року.