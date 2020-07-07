На Кіровоградщині розпочався черговий етап послаблення карантинних заходів

Від учора, 6 липня, на території Кіровоградської області розпочався черговий етап послеблення карантинних заходів, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровгрнадської ОДА.

Дане рішення було прийнято на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Зокрема, у протоколі рішення зазнається про наступне: самоізоляція та обсервація припиняються за умови отримання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, яке було проведено після того, як людина перетнула державний кордон чи пункти виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій чи Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Разом із цим не підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території:

співробітники Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста;

співробітники акредитованих в Україні дипломатичних місій;

учасники зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань за запрошенням закладу вищої чи фахової передвищої освіти разом із однією людиною, яка супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на коронавірус.

Послаблення протиепідемічних заходів стосуються й роботи кінотеатрів. Їм дозволили працювати, але за умови наповненості залу не більше ніж на 50%.