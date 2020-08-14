На Кіровоградщині оголосили вирок екс-працівниці держбанку за привласнення грошей клієнтів

На Кіровоградщині засудили жінку, яка привласнювала гроші клієнтів банківської установи, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За даними слідства, обвинувачена, працюючи у державному банку, маючи право доступу до інформації, що обробляється у базах банку, створювала в програмному комплексі кредитні рахунки на ім’я клієнтів банку, без їх відома, та несанкціоновано змінювала інформацію, яка обробляється у автоматизованих системах банку щодо кредитного ліміту. Згодом створювала підроблені платіжні документи та знімала готівку через банкомати.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов’язані із матеріальною відповідальністю на строк 1 рік та штрафу в розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

Враховуючи, що особа щиро покаялась, співпрацювала зі слідством та відшкодувала завдану шкоду, суд звільнив її відвідування покарання, встановивши випробувальний термін.