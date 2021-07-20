Тарифи на централізоване теплопостачання для олександрійців незабаром буде затверджувати міська влада

НКРЕКП передала повноваження з регулювання діяльності підприємств Теплокомуненерго (ТКЕ) в Україні органам місцевого самоврядування, повідомляє «Голос Громади», посилаючись на постанову регулятора та повідомлення агентства Укрінформ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передала повноваження з регулювання діяльності підприємств Теплокомуненерго (ТКЕ) на місцевий рівень, тобто органам місцевого самоврядування.

«На виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції Мінрегіону, місцевих органів влади, асоціацій та громадських організацій щодо децентралізації влади, регулятор на відкритому засіданні 7 липня 2021 року прийняв постанову НКРЕКП “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”, – йдеться у повідомленні. При цьому НКРЕКП продовжить здійснювати методичну роботу та методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких відбуватиметься на місцевому рівні та продовжуватиме нормативно-правове забезпечення їх діяльності.

Як повідомлялося, зокрема, відбудеться передача 80 ліцензіатів (28 суб’єктів господарювання), що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Раніше в межах реформи децентралізації влади в Україні на місцевий рівень були вже передані 623 таких ліцензіатів.

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої постановою Верховної Ради від 04.10.2019 №188-IX, одним із напрямів реалізації цілі щодо надання якісних комунальних послуг є передача повноважень з регулювання діяльності підприємств теплопостачання – погодження інвестиційних програм і встановлення тарифів – з державного рівня на рівень місцевих органів влади.

Кабінет Міністрів України зафіксував свою позицію з цього питання, схваливши проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», який було зареєстровано Верховною Радою 13.10.2020 за № 4215, повідомляє Укрінформ.