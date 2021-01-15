Від завтра мова сфери обслуговування має бути виключно українською

З 16 січня набрати чинності ст. 30 Закону “Про забезпечення української мови як державної”. Це означає, що мова обслуговування споживачів має бути виключно українською, нагадує «Голос Громади».

У супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, в аптеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською.

Тільки за прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

У разі порушення твоїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайся до Уповноваженого із захисту державної мови: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua