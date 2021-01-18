Підприємства Олександрійщини отримали понад 1 млн грн одноразової матеріальної допомоги

Понад 1 млн грн одноразової матеріальної допомоги отримали 14 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Олександрійщини для виплати 314 працівникам. Одним з них є ТОВ «Колос», що спеціалізується на вирощуванні зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур, тваринництві та відзначило торік 20-річчя від дня заснування.

«Усього один телефонний дзвінок і ми отримали дієві поради щодо отримання для свого підприємства одноразової матеріальної допомоги на період карантину для виплати її працівникам. Ми не втрачали жодної хвилини, сформували необхідний пакет документів і, невдовзі, отримали 217,5 тис. грн на виплату її 30 працівникам», – розповідає керівник ТОВ «Колос» Олександр Замковий.

За словами керівника, він добре розумів, що фінансових активів, які знаходяться у розпорядженні підприємства, на довгий час не вистачить, тому доведеться призупинити виробництво та переводити працівників на неповний робочий тиждень, хоча в осінньо-зимовий період, коли сільськогосподарські поля відпочивають, роботи у господарстві чимало. Взимку повинні працювати тракторна бригада, свиноферма та молочно-товарна ферма. Тож звернення до служби зайнятості було правильним кроком.

«Ця допомога додала керівникові товариства впевненості, адже вона сприятиме збереженню робочих місць, а отже працівники матимуть заробітну плату, що, у свою чергу, допоможе забезпечувати добробут їхніх сімей», – говорить начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Наталія Фоміна.