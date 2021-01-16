В Олександрії померло двоє осіб від наслідків коронавірусної інфекції

За минулу добу на Кіровоградщині на КОВІД захворіло 92 мешканці області, зокрема – 64 одужали й 4 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 677 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 15.

За результатами тестувань COVID-19 підтвердився в:

54 у м. Кропивницькому;

два у м. Олександрія;

один в м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

три у Благовіщенському районі;

один у Вільшанському районі;

один у Бобринецькому районі;

один в Голованівському районі;

чотири у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

вісім в Кропивницькому районі;

сім у Маловисківському районі;

один у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

один у Новоукраїнському районі;

два в Олександрійському районі;

три в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 64 жителів Кіровоградщини: 26 жителів Кропивницького, 2 з Олександрії, 3 зі Знам’янки, 4 з Добровеличківського району, 2 з Долинського району, 1 зі Знам’янського району, 8 з Компаніївського району, 1 з Кропивницького району, 5 із Маловисківського району, 7 з Новоукраїнського району, 1 з Олександрійського району, 3 з Онуфріївського району та 1 з Петрівського району.

Летальні випадки: йдеться про двох жінок 74 років із Кропивницького району та 63-річну з Новгородківського району та двох чоловіків 84 років із м. Олександрія та 61-річного з Устинівського району.