В Україні запровадять масове ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

Сьогодні, 18 травня, мають намір підписати наказ про запровадження ІФА-тестування на антитіла до COVID-19, повідомляє «Голос Громади».
Як зазначає голова МОЗу Максим Степанов, за рахунок ІФА-тестів суттєво збільшиться кількість осіб, які проходитимуть тестування.
Насамперед перевірятимуть осіб з проявами коронавірусної хвороби, зокрема всіх тих, без винятку, що контактували з хворим, навіть тих, у кого немає симптомів. Також тестуватимуть усі групи ризику, серед яких: Національна поліція, Національна гвардія тощо.
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У МОЗ обіцяють, що проведення тестів здійснюватиметься коштом держави.