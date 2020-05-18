В Україні запровадять масове ІФА-тестування на антитіла до COVID-19

Сьогодні, 18 травня, мають намір підписати наказ про запровадження ІФА-тестування на антитіла до COVID-19, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначає голова МОЗу Максим Степанов, за рахунок ІФА-тестів суттєво збільшиться кількість осіб, які проходитимуть тестування.

Насамперед перевірятимуть осіб з проявами коронавірусної хвороби, зокрема всіх тих, без винятку, що контактували з хворим, навіть тих, у кого немає симптомів. Також тестуватимуть усі групи ризику, серед яких: Національна поліція, Національна гвардія тощо.

У МОЗ обіцяють, що проведення тестів здійснюватиметься коштом держави.