Починає відновлюватись робота міського та міжміського автотранспорту, наступна черга потягів

Сьогодні, 22 травня, починають відновлювати роботу пасажирських перевезень у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, повідомляє «Голос Громади».

Кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

За словами Міністерства інфраструктури України, послаблення карантину має відбуватися за дотриманням певних умов: якщо у регіоні протягом останнього тижня налічується менше ніж 12 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення, проведення понад 12 тестувань, наповненість лікарень не перевищує 50% з хворими на коронавірусну інфекцію.

При дотримані таких правил та відповідній динаміці з 25 травня відновлять роботу метро, з 1 червня можна буде потрапити автобусом в іншу область та запрацює “Укрзалізниця”, а з 15 червня почнуть діяти авіасполучення.