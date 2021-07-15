За І півріччя 2021 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил майже на 1,5 млрд грн

За перші 6 місяців поточного року митниці Держмитслужби виявили майже 7 тис. порушень митних правил на суму майже 1,5 млрд грн. Вартість предметів правопорушень на 21% більша, ніж за аналогічний період минулого року.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 750 млн грн, і цей показник майже в два рази більше за аналогічний показник 2020 року.

Безпосередньо митницями розглянуто 1765 справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму 96 млн грн.

Найрезонанснішими випадками порушень митних правил і контрабанди за І півріччя 2021 року стали:

– спроба незаконного переправлення 1 т героїну до ЄС (спільна операція СБУ, Одеської та Галицької митниць під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури http://bit.ly/3pSSHel)

– спроба ввезти 13 т сигарет з Об’єднаних Арабських Еміратів (https://bit.ly/3s9fmn3: порт Чорноморськ, Координаційно-моніторингова митниця та Одеська митниця)

– спроба ввезти 7,5 т тютюну для кальяну (http://bit.ly/3lgd1oi, Чорноморський рибний порт, Одеська митниця)

– спроба ввезення брендованого одягу під виглядом “гуманітарної допомоги” вартістю на понад 25 млн грн (https://bit.ly/3doFQN4: митний пост Ягодин, Волинська митниця)

– спроба вивезення скіфського золота (https://bit.ly/3yTwMaO: спільна операція СБУ та Держмитслужби)