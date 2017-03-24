У Добронадіївській бібліотеці-філії, у День Землі, для учнів 8 – 11 класів місцевої школи відбулася бананова вечірка «На радість ласунам», яка стала приємною несподіванкою напередодні весняних канікул. Учасники дізналися цікаві факти про екзотичні фрукти, їх цілющі властивості, які найпростіші страви можна приготувати із фруктів та як їх використовують у косметиці.

Рухливі ігри, мозкові штурми, запальні танці подарували дітям заряд бадьорості, радості і здоров’я.

У період весняного авітамінозу дуже доречним видалося пригощання бананами та його смачними родичами: мандаринами, ківі, кокосами і ананасами. Спонсором вечірки була депутат сільської ради Шетиля Тамара Олександрівна, яка подарувала «пальму» зі смачними і корисними плодами.