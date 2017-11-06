Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО в Олександрійському районі

На сьогодні в Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 6986 земельних ділянок. Проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею понад 13 тис. гектарів.

Про це повідомили в прес-службі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Так, серед тих районів Кіровоградщини, військові котрих отримали найбільшу кількість земельних ділянок і Олександрія – 414 – 819,6 га.

“Загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 9502 дозволи на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність землі загальною площею понад 17,7 тис. гектара”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації отримали учасники АТО у Кіровоградському (1066), Новомиргородському (968), Знам’янському (794), Олександрівському (699) та Олександрійському (685) районах Кіровоградщини.