У цікавий спосіб студенти Олександрійського політехнічного коледжу вирішили відзначити Міжнародний день студента.

Святковий концерт з нагоди молодіжного свята, в якому взяли участь студенти навчального закладу та їх колеги з Олександрійського коледжу культури, а також театралізовану постанову за участю студентів та викладачів навчального закладу презентували в актовому залі Олександрійського політехнічного коледжу минулої п’ятниці, 17 листопада.

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Викладачі в постанові виступали в ролі студентів, а самі студенти, копіюючи поведінку того чи іншого улюбленого викладача, проводили заняття. Проте найбільше присутніх вразили акторські таланти викладачів, котрі із задоволенням відтворили поведінку студентів – задавали не завжди коректні питання, просилися залишити аудиторію під час уроку, спізнювалися та порпалися в телефоні, періодично роблячи селфі-фото. “Порвали” зал викладачі, які згадали власні студентські роки і змусили присутніх сміятися до сліз”, – поділилася емоціями викладач навчального закладу Інна Каюн, яка, до речі, також взяла участь, зігравши роль студентки, що ніяк не може відірватися від екрану свого гаджета.

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Всі, без винятку, хто був присутнім на цьому цікавому та веселому дійстві отримали чимало позитивних емоцій та з гарним настроєм залишили зал по закінченню святкового заходу.

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