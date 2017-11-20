У цікавий спосіб студенти Олександрійського політехнічного коледжу вирішили відзначити Міжнародний день студента.

Святковий концерт з нагоди молодіжного свята, в якому взяли участь студенти навчального закладу та їх колеги з Олександрійського коледжу культури, а також театралізовану постанову за участю студентів та викладачів навчального закладу презентували в актовому залі Олександрійського політехнічного коледжу минулої п’ятниці, 17 листопада.

Викладачі в постанові виступали в ролі студентів, а самі студенти, копіюючи поведінку того чи іншого улюбленого викладача, проводили заняття. Проте найбільше присутніх вразили акторські таланти викладачів, котрі із задоволенням відтворили поведінку студентів – задавали не завжди коректні питання, просилися залишити аудиторію під час уроку, спізнювалися та порпалися в телефоні, періодично роблячи селфі-фото. “Порвали” зал викладачі, які згадали власні студентські роки і змусили присутніх сміятися до сліз”, – поділилася емоціями викладач навчального закладу Інна Каюн, яка, до речі, також взяла участь, зігравши роль студентки, що ніяк не може відірватися від екрану свого гаджета.

Всі, без винятку, хто був присутнім на цьому цікавому та веселому дійстві отримали чимало позитивних емоцій та з гарним настроєм залишили зал по закінченню святкового заходу.