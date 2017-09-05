На Кіровоградщині чоловік задушив 89-річну бабусю

Наприкінці минулого тижня до поліції Кропивницького надійшло повідомлення про раптову смерть 89-річної жінки.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

22-річний родич загиблої повідомив, що старенька лягла спати та не прокинулася. Проте у правоохоронців виникли сумніви в отриманих показах.

Оглянувши труп , правоохоронці виявили синці на шиї жінки. Родич пояснив це тим, що жінка іноді падала через проблеми із самопочуттям.

Під час перевірки показів свідка у поліцейських виникли сумніви щодо природної смерті пенсіонерки. На підтвердження версії про умисне вбивство додалися висновки судово-медичного експерта, які вказували на те, що смерть потерпілої настала від отриманих тілесних ушкоджень.

«У результаті проведених слідчо-розшукових заходів було встановлено справжній перебіг подій тієї ночі, коли загинула бабуся. Так, за свідченнями «доглядальника», вона довго не засинала, метушилася та марила. Оскільки жінка таким чином заважала відпочивати родичу, той кілька разів намагався заспокоїти її, внаслідок чого, за його словами, очевидно «не розрахував» сили. Вже на ранок, коли чоловік прокинувся і побачив, що бабуся не дихає, повідомив родичам, що та померла уві сні. Коли ж зрозумів, що поліцейські мають докази його причетності до вбивства, зізнався у скоєному», – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». 22-річному чоловіку оголошено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.