Вчора, 26 червня 2017 року в ПК “Світлопільський” відбувся вечір випускників НВО “Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”.

Захід зібрав не лише випускників та їх батьків, а і посадовців. Зокрема, привітати з закінченням навчання майбутніх студентів завітав голова Олександрійської міської ради Степан Цапюк, начальник управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Віта Горенко, депутат міськради Віталій Заріцький та інші.

Випускники ж влаштували яскравий та цікавий концерт, а вже наступного місяця на них чекає вступна кампанія та перші кроки в доросле життя.

Редакція Голосу Громади щиро вітає всіх випускників та бажає їм сили та наснаги на шляху до професійного та особистого зростання!