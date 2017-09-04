У жителя Кіровоградщини вилучили наркотичні засоби

Житель одного з сіл Кіровоградського району зберігав канабіс та макову соломку.

Про це повідомляється на сайті ГУНП у Кіровоградській області.

В ході санкціонованого обшуку присадибної ділянки та домоволодіння 47-річного мешканця села представниками правоохоронних органів було виявлено пакети, картонну коробку та посуд із зеленими і сухими стеблами та подрібненими рослинами, схожими на мак і коноплю.

Вилучені речовини направили на експертизу. Відповідно до результатів дослідження з’ясувалося, що чоловік зберігав більше 130 грамів макової соломки та понад 450 грамів канабісу.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.