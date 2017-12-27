Сергій Кузьменко розповів про головні завдання на 2018 рік

Вчора, 26 грудня, очільник області Сергій Кузьменко провів звітну прес-конференцію, у ході якої підвів підсумки 2017 року та окреслив пріоритетні напрямки діяльності на 2018 рік. Так, Сергій Кузьменко розповів, що в цьому році була реалізована низка досить важливих для області проектів у галузі охорони здоров’я, на Кіровоградщині було відкрито кілька капітально відремонтованих та переоснащених медичних закладів третього рівня та оновлених відділень у центральних районних лікарнях. Розпочато роботу гемодіалізного відділення у Малій Висці.

Про це повідомляємо прес-служба Кіровоградської ОДА.

Окрему увагу Сергій Кузьменко звернув на створення умов для лікування учасників АТО, повідомивши, що протягом останніх двох років на ремонт та оснащення обласного госпіталю для ветеранів війни було вкладено 30 мільйонів гривень. Для безкоштовного обстеження та лікування учасників антитерористичної операції запроваджено низку програм, що фінансуються з обласного бюджету.

Серед досягнень року, що минає було також відзначено, що наразі на Кіровоградщині вже створено 66 освітніх округів. “Опорні школи, що функціонують у рамках освітніх округів, є закладами нового типу, де для дітей створюються належні умови для навчання, є харчування, можливість займатися спортом. Забезпечення цих умов залишається пріоритетним напрямком діяльності обласної влади. Так, у 2017-му році для шкіл було придбано 350 комп’ютерів, 50 мультифункціональних дошок, обладнано нові кабінети хімії, фізики, лінгафонні класи – на загальну суму 35 млн. грн. Також, за останніх два роки для опорних шкіл було куплено 40 автобусів. Ще 5 шкільних автобусів заплановано придбати на початку 2018-го року”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Що стосується 2018 року, голова Кіровоградської ОДА наголосив, що буде й надалі реалізовуватися обласний проект “Здоров’я наших дітей”. Зазначимо, що цей проект включає в себе модернізацію і переоснащення дитячих відділень районних лікарень, моніторинг якості харчування дітей у школах, розвиток матеріальної бази для занять дітьми фізичною культурою і спортом.

Окрім цього на Кіровоградщині продовжуватимуться роботи з реконструкції та оснащення закладів охорони здоров’я усіх рівнів. Також, як вже раніше повідомлялося, на наступний рік заплановано побудову 24 нових типових сільських лікарських амбулаторій, закупівлю 52 санітарних автомобілів, медичного та комп’ютерного обладнання.

Говорячи про питання охорони здоров’я, Сергій Кузьменко також публічно запросив до Кіровоградської області приїздити працювати медичних працівників. Керманич Кіровоградщини пообіцяв їм комфортні умови для роботи й самореалізації.