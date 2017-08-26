В Олександрії відкрили пам`ятник загиблим в Афганістані (ФОТО)

Сьогодні, 26 серпня, в військовій частині 2269 в м. Олександрія пройшли урочистості з нагоди відзначення Дня авіації України, відкриття пам’ятної стели загиблим військовослужбовцям в ДРА та 35-ї річниці з дня виведення ескадрильї полковника Білогана з ДРА.

Урочистості розпочалися з мітингу, на якому були присутні командування та особовий склад військової частини, ветерани-авіатори, рідні та близькі військовослужбовців. Серед запрошених гостей – заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Коломійцев, міський голова Степан Цапюк, представники міської ради, духовенство.

З привітальним словом до усіх присутніх звернулися начальник Управління авіації генерал-майор Віктор Сліпченко, заступник голови КОДА Андрій Коломійцев, міський голова Степан Цапюк, після чого було оголошено святковий наказ командира військової частини 2269 Руслана Яковлєва про заохочення особового складу.

Після відкриття пам’ятної стели присутні вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та поклали до пам’ятних знаків квіти.