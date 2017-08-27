В Олександрії провели свято для дітей (ФОТО)

Вже зовсім скоро закінчиться літо і діти знову підуть до школи. Для того, щоб весь наступний рік дитячі душі зігрвали теплі спогади про літні радощі і веселощі, для дітей було організовано свято.

О 10:00 у дворі будинків 6-Грудня 143 та 143/4 запрошувала дітей на майданчик Ірина Федоренко. Разом з нею малечу прийшли розважати аніматори студії “Праздник” – герої улюблених мультфільмів: Angry birds, Minions та Rainbow Dash.

Впродовж свята діти танцювали, повторюючи рухи за аніматорами, грали в ігри, змагалися та виконували різні завдання.

По закінченні свята малеча отримала подарунки, які стануть в нагоді в школі чи в садочку, а також повітряні кукльки. Окрім того, всі охочі могли зробити фото на згадку з героями мультфільмів.

Дитяче свято проводилося за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.