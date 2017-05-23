В Олександрії відтепер аж дві поліції

Як раніше повідомляв Голос Громади, сьогодні, 23 травня, на 32-й позачерговій сесії Олександрійської міської ради розглядалося питання затвердження програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради» на 2017 – 2020 роки.

При внесенні питання на голосування виникли розбіжності у думках депутатів: дехто з присутніх вважав, що мова йде про реорганізацію раніше створеного комунального підприємства аналогічного призначення (тобто для забезпечення громадського порядку у місті), яке мало назву «Муніципальна варта Олександрійської міської ради». Депутатам запропонували лише затвердити нову назву, сам же проект рішення раніше був проголосований на засіданні виконавчого комітету.

Автори ж проекту рішення переконали присутніх, що він відповідає вимогам чинного законодавства України і взагалі мова йде лише про перейменування, а не про реорганізацію даного комунального підприємства. Присутні депутати проголосували “ЗА”, а новоназвана поліція, згідно з дорученням міськради, тепер повинна разом з Олександрійським міським відділом Національної поліції розробити заходи та форми співпраці.

Фінансування муніципальної поліції здійснюватиметься за рахунок міського бюджету