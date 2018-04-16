Вихідними в Олександрії сталася ДТП

Вчора, 15 квітня, на вулиці Перспективній (колишня 50 років Жовтня), навпроти Центрального ринку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Не поділили дорогу водії трьох автомобілів Volkswagen, ВАЗ 2110 та Ford. Так, аби пропустити пішохода, який вийшов на пішохідний перехід з-за припаркованого на узбіччі дороги авто, водій Volkswagen зупинився. Дві інші автівки, котрі рухалися позаду Volkswagen, ймовірно, перевищивши швидкість та недотримуючись безпечної дистанції не встигли вчасно зупинитися.

Білий Ford, намагаючись об’їхати ВАЗ 2110, викрутив кермо вліво, проте зіткнення уникнути не вдалося і Ford таки “наздогнав” ВАЗ та вдарив його збоку.

Травмованих та загиблих на щастя немає.