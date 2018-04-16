Вихідними в Олександрії сталася ДТП

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Вчора, 15 квітня, на вулиці Перспективній (колишня 50 років Жовтня), навпроти Центрального ринку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Не поділили дорогу водії трьох автомобілів Volkswagen, ВАЗ 2110 та Ford. Так, аби пропустити пішохода, який вийшов на пішохідний перехід з-за припаркованого на узбіччі дороги авто, водій Volkswagen зупинився. Дві інші автівки, котрі рухалися позаду Volkswagen, ймовірно, перевищивши швидкість та недотримуючись безпечної дистанції не встигли вчасно зупинитися.

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Білий Ford, намагаючись об’їхати ВАЗ 2110, викрутив кермо вліво, проте зіткнення уникнути не вдалося і Ford таки “наздогнав” ВАЗ та вдарив його збоку.

Травмованих та загиблих на щастя немає.

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