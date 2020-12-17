На Кіровоградщині збільшили кількість медзакладів, що приймають хворих на COVID-19

Ще 3 медичні заклади Кіровоградської області розпочали прийом хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

До закладів, що приймають коронавірусних хворих, додались: Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, Кропивницька ЦРЛ і Знам’янська міська лікарня.

“Медичні заклади вже подали пакет документів до НСЗУ та чекають на перевірку та погодження. Вони заявили про готовність стати госпітальними базами. У них уже є перші хворі. Й не залежно від моменту підписання контракту, заклади охорони здоров’я отримають пакет послуг із початку грудня” – повідомляється на сайті відомства.