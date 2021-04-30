Пів сотні великодніх пасок передали на Схід для наших хлопців

Сьогодні, пів сотні пасок до Великодня передали олександрійським військовим на Схід, повідомляє “Голос Громади”.

Такі великодні гостинці підготували нашим захисникам за ініціативи міського голови Сергія Кузьменка та політичної партії “Європейська Солідарність”, зокрема депутата обласної ради Юрія Гугленка й депутатів міської ради Віталія Заріцького і Івана Баранова.

Для кожного солдата головним є увага, а у дні Воскресіння Христового ця паска принесе їм не тільки духмяність в окопи і землянки, але й любов олександрійців, додасть тепла і домашнього затишку, буде оберегом.

Разом з пасками волонтерам для військових передали вітання від олександрійців та побажали найшвидшого повернення.