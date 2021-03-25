В Олександрії “газелька”, що мчала за кисневими балонами для лікарні, потрапила в ДТП

Вчора, 24 березня, в Олександрії на перехресті вулиці Першотравневої та проспекту Соборного сталася аварія за участі “Газелі” та “Таврії”. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Першу електронну.

“Газель” їхала до Кропивницького за кисневими балонами для місцевої лікарні, переїжджаючи перехрестя зі сторони вулиці Першотравневої на зелений мигаючий сигнал світлофора в транспортний засіб, з головного проспекту, в`їхав автомобіль “Таврія”, який розвозить замовлення по Олександрії, і вдарив вантажівку з такою силою, що та розвернулася.

Після вивчення деталей зіткнення, правоохоронці визначать, хто винен у спричинені аварії.