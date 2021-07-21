Від сьогодні в Олександрії та області центри масової вакцинації працюватимуть щодня

Про це йдеться на сайті Кіровоградської ОДА, інформує “Голос Громади”.

Усього таких центрів по області вісім, днями у Новоукраїнці запрацює дев’ятий центр вакцинації.

Відтак місце розташування та графік роботи центрів масової вакцинації населення наступний:

– Кропивницький, НВО №6 за адресою: вул.. Велика Перспективна, 39/63, працюватиме по буднях з 9:00 до 15:00, у вихідні: з 9:00 до 15:00. Запис на щеплення за номером: 0522 55 37 27;

– Олександрія, ПК “Світлопільський” за адресою: проспект Соборний, 89, працюватиме з 9:00 до 15:00, у вихідні: з 9:00 до 15:00. Запис на щеплення за номером: 068 524 27 49;

– Голованівськ, Голованівський районний будинок культури за адресою: вулиця Суворова, будинок №3, працюватиме з 9:00 до 14:00 у будні дні, у вихідні – з 9:00 до 14:00. Запис на щеплення за номером: 095 170 70 72;

– Знам’янка, Міський палац культури за адресою: вулиця Грушевського, 30, з 9:00 до 13:00, у вихідні: з 9:00 до 13:00. Запис на щеплення за номером: 050 329 84 36;

– Бобринець, Кетрисанівська амбулаторія за адресою: вулиця Василя Порика, 6, працюватиме з 9:00 до 14:00 у будні дні, з 9:00 до 14:00 у вихідні. Запис на щеплення за номером: 068 837 17 96;

– Світловодськ, міський палац культури за адресою: вулиця Приморська, 16, працюватиме з 9:00 до 14:00 у будні дні, з 9:00 до 14:00 у вихідні. Запис на щеплення за номером: 067 52 20 734;*96

– Мала Виска, ДЮЦ за адресою: вулиця Центральна, 107, працюватиме у будні дні з 9:00 до 13:00, у вихідні – з 9:00 до 13:00. Запис на щеплення за номером: 05258 5 19 87;

– Петрово, Будинок культури за адресою: вулиця Центральна, 45, працюватиме у будні дні з 10:00 до 13:00, у вихідні – з 10:00 до 13:00. Запис на щеплення за номером: 098 010 51 67;

– Новоукраїнка, Міський палац культури за адресою: вулиця Соборна, 55, працюватиме з 23 липня з 9:00 до 14:00 у будні дні, у вихідні – з 9:00 до 14:00. Запис на щеплення за номером: 05251 2 16 51.