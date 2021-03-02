Вакцинація від коронавірусу в “Дії” або як жителям Кіровоградщини записатись на щеплення

На порталі «Дія» в розділі послуг для громадян з’явилася послуга онлайн-запису на вакцинацію від COVID-19. Інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення директора департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

«Запис проводиться до листа очікування вакцинації від COVID-19. Але наголошую, що попередньо стати в чергу на щеплення — не є фактичним записом до лікаря. Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення. Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗу з питань коронавірусу: 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря», – йдеться у повідомленні.