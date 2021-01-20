На Кіровоградщині власників домашніх тварин штрафують за відмову від щеплення чотирилапих

За 2020 рік працівники ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Кіровоградщини провакцинували проти сказу 251 036 домашніх тварин (146 525 собак та 104 511 котів). Також є багато власників тварин які відмовляються від вакцинації для своїх улюбленців. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградської області.

За минулий рік до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнули 46 власників тварин.

Зазначимо, що протягом 2020 року в області зареєстровано 82 випадки сказу серед лисиць (30), котів (22), собак (18), великої рогатої худоби (10), дрібної рогатої худоби (2.)

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі швидким ураженням центральної нервової системи. У разі несвоєчасного проведення профілактичних щеплень та зволікання з наданням кваліфікованої медичної та ветеринарної допомоги смерть людини та тварини неминуча.

Певні правила для захисту себе та близьких від захворювання:

власникам собак та котів регулярно вакцинувати своїх тварин;

вигул собак здійснювати на короткому повідку з використанням намордників на облаштованих майданчиках для вигулу тварин;

дворових собак у приватних садибах утримувати на прив’язі та у вольєрах;

не дозволяти дітям годувати або бавитись з незнайомими тваринами;

стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які втратили страх перед людиною та виявляють агресію;

уникайте контактів з потенційно небезпечними тваринами – не слід кормити, гладити, ловити та лікувати хворих тварин тощо;

не заводьте собак і кішок заради забави, не викидайте домашніх улюбленців на вулицю.

Наголошуємо, що безвідповідальне ставлення власників тварин до проведення профілактичних щеплень проти сказу своїм улюбленцям, нехтування Правилами утримання домашніх тварин може призвести до поширення сказу та наражає на небезпеку тварин, їх власників та інших людей.

Державні установи ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Кіровоградщини проводять щеплення домашніх тварин проти сказу на безоплатній основі.

Контакти установ в містах та районах Кіровоградщини дивіться за цим посиланням.

http://kr.consumer.gov.ua/doc/upravlinnja/Laboratorii.pdf