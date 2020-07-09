Все більше дошкільних закладів Приютівської ОТГ відкривають свої двері для маленьких відвідувачів

Дитячі садочки Приютівської громади продовжують поетапно виходити з карантину та приймати відвідувачів.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської об’єднаної територіальної громади.

Тож, сьогодні, 9 липня, з урахуванням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів відкрився Протопопівський заклад дошкільної освіти «Колобок» слідом за вже діючими — Войнівським ЗДО «Веселка» та Приютівським ЗДО «Світлячок».

В закладі наразі працює одна змішана група, наповнюваність якої не перевищує норми. У садку прибрали м’які іграшки, конструктори, настільні ігри, машинки та інші предмети. Також, в обов’язковому порядку проходить дотримання усіх санітарно-епідемічних вимог.