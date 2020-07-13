За зґвалтування неповнолітньої мешканця Кіровоградщини засудили на 7 років

На Кіровоградщині 20-річного мешканця позбавили волі на 7 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 153 КК України, тобто сексуальне насильство вчинене щодо особи, яка не досягла 14 річного віку.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Таке рішення ухвалив Маловисківський районний суд, 6 липня 2020 року взявши до уваги усі доводи сторони обвинувачення.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили і може бути оскарженим в апеляційній інстанції.