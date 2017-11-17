На вулиці 6-го Грудня сьогодні, 17 листопада, близько 12:40 навпроти кафе “Колиба” сталася ДТП за участю асенізаторського автомобілю та “Ніссану”. Подія трапилася на ділянці дороги, де наразі проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє “Моя Александрия”.

Як зазначає видання, загиблих та постраждалих немає. У “Ніссана” пошкоджене заднє праве крила, фара та бампер. 44-річний водій асенізаторського авто пояснив причину аварії через поганий стан дороги, на якій в результаті ремонту утворилося безліч ям.

На місці аварії працює поліція.