Вперше в Україні за фінансової підтримки ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське», ТОВ «Колос» стартував табір цілодобового перебування «ПАТРІОТ» сільськогосподарського напрямку.

З 29 травня 2017 року на базі Шарівського НВК протягом п’яти днів 30 учнів п’яти районів Кіровоградської області мали змогу не лише відпочити, а й поглибити свої знання із сільського господарства. Під час зміни діти відвідали МТК «Петриківське молоко», один з найбільших елеваторів ПАТ «Шарівське», провели екскурсію з відданим своїй справі агрономом ТОВ «Шарівське», дітям випала нагода відвідати завод «Ельворті» м.Кропивницький, проведено профорієнтаційну роботу в Політехнічному університеті, незабутньою для дітей була екскурсія на завод «Королівський смак» та ГЕС м.Світловодська. В таборі «ПАТРІОТ» діти й відпочивали – це і дискотеки-шоу, які проводили районний будинок культури і студія «PRAZDNIK», також матч «Олександрія-Шахтар» патріотівці теж відвідали. Одним із напрямків неформальної освіти було реалізовано у Новопразькому НВК.

Педагогічний колектив НВК провели цікавий науковий пікнік з елементами фізики і хімії. Діти побачили на власні очі скільки сфер діяльності є для людини, щоб реалізувати власні потреби. Для того, щоб хліб потрапив на стіл в кожен будинок, триває великий процес. Поле потрібно зорати, посадити зерно, обробити землю, скосити, переробити, мати ще багато інгредієнтів.., а потім вмілими руками замісити тісто і спекти хліб. Саме це зробили дівчата-патріотівці в останній день – спекли хліб, і презентували його гостям, а саме: Народному депутату України Анатолію Кузьменку, виконавчому директору ТОВ «Шарівське» Віктору Кузьменку, помічнику народного депутата Олені Святець, Голові Шарівської сільської ради Людмила Банул, голові Олександрійської районної ради Ользі Коріненко, начальнику відділу освіти Олені Полтавець.

Шановані гості зробили дітям подарунки, і сувеніри, які вони повезуть у кожну школу. Щира вдячність господарникам району: Анатолію Кузьменку, Віктору Кузьменку, Павлу Фесюку, Віктору Замковому, Любові Замковій та всім тим, хто тісно пов’язаний з сільським господарством.

Соціальне партнерство було здійснено за участі голови Олександрійської районної ради Ольги Коріненко. Саме завдяки їй табір «ПАТРІОТ» об’єднує дітей інших районів.